Кемерово, 28 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области установили крест-камень «Хачкар» в память обо всех погибших воинах. Каменную стелу весом более тонны доставили из Армении, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Правительство Кемеровской области Открытие православного камня в Кемерове

Уточняется, что Хачкар изготовлен по древней технологии из красного туфа. Над созданием святыни в течение полугода трудились мастера-резчики.

«Святой для каждого армянина крест-камень установлен в Русско-армянском культурном центре в Кемерове, — рассказали в кузбасской администрации. — Таким образом представители армянской диаспоры, проживающие в регионе, выразили своё почтение великому подвигу солдат, которые навсегда остались на полях сражений, защищая веру, народ и Отечество. Сегодня Хачкар торжественно открыли и освятили».

Отметим, что Хачкар — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста.