Брянск, , 12:58 — REGNUM Председатель молодёжного парламента Брянской области Ярослав Сердюк получил повестку о мобилизации. Молодой политик пояснил, что спокойно воспринял новость о проведении частичной мобилизации. Он предполагал, что окажется в числе тех, кому вручат повестки — у него подходящий возраст и военно-учётная специальность.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Мы столько говорим о патриотизме. И для меня высшее его проявление — это сейчас пойти защищать свою землю, своих земляков, родителей. Не понимаю, как можно прятаться, сбегать куда-то… Трусов и предателей нигде не ждут с распростертыми объятиями. Всем нам есть, что терять. Но если сейчас отсидеться, прячась за чужими спинами и ожидая, что все закончится по взмаху волшебной палочки, — мы все потеряем гораздо больше. И эта волшебная палочка — в наших руках», — цитирует Ярослава Сердюка издание «БрянскToday».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мобилизационные мероприятия выполнены в регионе на 100%.