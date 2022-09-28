Кишинёв, 28 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Бессрочная акция протеста в Кишинёве, которую проводят сторонники досрочных президентских и парламентских выборов, длится 11 дней. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Отмечается, что сегодняшняя акция проходит под лозунгом «Мы принесли кусочек пиццы для премьера Гаврилицы». Протестующие возмущены, что премьер-министр страны Наталья Гаврилица во время массового митинга 25 сентября «беззаботно поедала пиццу» в ресторане напротив площади, где проходила акция.

По данным пресс-службы, протестующие требуют встречи с членами правительства. Они отмечают, что до сих пор никто из представителей власти не вышел, чтобы пообщаться с активистами.

Напомним, акция, организованная в Кишинёве партией «Шор», продолжается с 18 сентября. В центре Кишинёва установлены около 200 палаток. По воскресеньям проводятся массовые митинги.