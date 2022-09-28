Астрахань, 28 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Астраханской области писатель расстался с гонораром из-за долга по кредитам. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

02.fssprus.ru Судебный пристав

Ранее суд постановил взыскать с гражданина, прекратившего оплату кредитов, более 134 тысячи рублей. Пристав известил должника о возбуждении исполнительного производства, однако должник не попытался выплатить долг самостоятельно. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — он составляет 7% от суммы задолженности.

В ходе исполнительных действий судебный пристав выяснил, что должник пишет рассказы и издает их в одном из издательских домов. В результате гонорары должника были взысканы в счёт долга.

На данный момент задолженность по исполнительному документу взыскана в полном объеме, в том числе исполнительский сбор, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.