Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Горячая вода вылилась на проезжую часть Лиговского проспекта в Северной столице, сообщили 28 сентября ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ИА REGNUM Прорыв трубы горячего водоснабжения в центре Петербурга.

Технологическое нарушение у дома 237 по Лиговскому проспекту во Фрунзенском районе города обнаружили в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону. В настоящий момент специалисты приступили к устранению дефекта на трубопроводе и обеспечили все необходимые меры безопасности.

«Для предотвращения более серьёзного технологического нарушения принято решение о замене ненадёжного участка трубопровода. В данный момент выход воды на поверхность локализован. Движение общественного транспорта ограничено», — добавили в пресс-службе, уточнив, что специалисты приступили к дополнительной диагностике сети. По её окончании будут организованы ремонтные работы непосредственно на повреждённом участке трубопровода.

Отметим, что в зоне дефекта оказалась одна «Газель». Поскольку ответственность предприятия застрахована, весь реальный ущерб владельцу будет возмещен.

По данным комитета по транспорту Петербурга, в связи с прорывом горячей воды движение общественного транспорта от площади Восстания было остановлено. Спустя 27 минут движение автобусных маршрутов №3,26,54,91, 141 и трамвайных маршрутов №16, 25, 49 восстановлено по действующим трассам, а движение трамвайных маршрутов №16 временно осуществляется до улицы Марата, № 25, 49 до Карбюраторного завода (по ходу в оба направления).