Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с новым командующим Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майором Алексеем Воробьёвым вопросы взаимодействия города и подразделений Росгвардии в решении задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Петербурге.

пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии Алексей Воробьев и Александр Беглов

«Росгвардейцы обеспечивают безопасность при проведении в нашем городе крупных международных мероприятий, форумов, городских праздников, футбольных матчей. Накопленный нами опыт позволяет решать любые, самые трудные задачи», — отметил губернатор.

Добавим, Алексей Воробьев в августе 2022 года указом президента России назначен командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ. Ранее служил на различных должностях в Министерстве обороны СССР и во внутренних войсках МВД СССР. Участник боевых действий.