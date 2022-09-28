Комитет Госдумы по бюджету проведет 28 сентября внеочередное заседание
Москва, 28 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам в ближайшие часы соберутся на внеочередное заседание для того, чтобы начать работу над главным финансовым документом страны, отметил первый зампредседателя комитета Михаил Щапов (КПРФ).
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе пленарного заседания 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов, входящих в думский комитет по бюджету и налогам с поступлением проекта федерального бюджета на трехлетку и заявил, что у них начинается огромная работа.
«Бюджет страны на 2023–2025 годы внесен в Государственную думу. Через пару часов проведем внеочередной комитет, чтобы начать работу над документом. Это будет один из важнейших и самых сложных бюджетов за прошедшие годы», — отметил Щапов в своем телеграм-канале.