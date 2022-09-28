Москва, 28 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам в ближайшие часы соберутся на внеочередное заседание для того, чтобы начать работу над главным финансовым документом страны, отметил первый зампредседателя комитета Михаил Щапов (КПРФ).

Duma.gov.ru Михаил Щапов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе пленарного заседания 28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов, входящих в думский комитет по бюджету и налогам с поступлением проекта федерального бюджета на трехлетку и заявил, что у них начинается огромная работа.

«Бюджет страны на 2023–2025 годы внесен в Государственную думу. Через пару часов проведем внеочередной комитет, чтобы начать работу над документом. Это будет один из важнейших и самых сложных бюджетов за прошедшие годы», — отметил Щапов в своем телеграм-канале.