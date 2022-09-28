Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM На территории Центрального военного округа ошибочно мобилизовали около 200 человек. Об этом в ходе пресс-конференции 28 сентября заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Чиркова, все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой. Военный комиссар отметил, что проблема ошибочной мобилизации в первую очередь связана с отсутствием обновления данных о военнообязанных.

«Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом. Все сотрудники работают в усиленном режиме», — заявил Чирков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по вопросам частичной мобилизации работает горячая линия.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦВО ошибочно мобилизовали не более 200 человек — военкомат