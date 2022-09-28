Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На территории Центрального военного округа ошибочно мобилизовали около 200 человек. Об этом в ходе пресс-конференции 28 сентября заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам Чиркова, все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой. Военный комиссар отметил, что проблема ошибочной мобилизации в первую очередь связана с отсутствием обновления данных о военнообязанных.

«Сотрудники военкомата не могут знать, что кто-то в пятый раз стал отцом. Все сотрудники работают в усиленном режиме», — заявил Чирков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по вопросам частичной мобилизации работает горячая линия.