28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Отключение российских каналов из пакета вещания одной из телекоммуникационных компаний Казахстана говорит о том, что Астана пытается ограничить распространение российского взгляда на СВО.

Евгения Ким, , 16:57 — REGNUM США, Великобритания и страны ЕС через свои СМИ, работающие в Казахстане транслируют однобокую информацию о происходящем на территории б. УССР. Астану при этом всё устраивает. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по проблемам Туркестана на условиях анонимности.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM: С чем связано решение одной из телекоммуникационных компаний Казахстана отключить российские каналы?

Эксперт: Конкретно относительно казахстанского Билайна информации у меня нет, однако есть общий тренд — США, Великобритания и ЕС ведут активную работу по сокращению информационного присутствия России.

Эта деятельность активно ведется фактически с распада СССР. Посольства западных стран, а также финансируемые ими местные неправительственные организации, а иногда и госорганы, постепенно выдавливают российские СМИ. В ход идут усилия лоббистов и общественных деятелей, подкуп, угрозы.

Отдельный фактор — стремление местных властей оградить население от распространения российской версии событий на территории б. УССР. Местные чиновники, опасаясь возросшей активности России на внешнеполитической арене, считают, что пророссийские настроения представляют непосредственную угрозу их интересам. Распространение проамериканских или протурецких идей их устраивает больше.

Надо отметить, что до последнего времени именно вещание российского телевидения было наиболее серьезным инструментом мягкой силы России в регионе. Сейчас мы наблюдаем его стремительное угасание.

У телевизора Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Читайте также: Российской «мягкой силе» в Туркестане нужна перезагрузка

ИА REGNUM: До 24 февраля страны ЕАЭС активно обсуждали проекты по созданию «единого информационного пространства ЕАЭС». Сейчас, кажется, наблюдаются прямо противоположные процессы. Что изменилось?

Эксперт: Обычно подобные инициативы не имеют под собой никаких оснований, кроме стремления освоить выделенные средства и отчитаться об успешной работе. Подобный подход негативно сказывается на качестве итогового продукта — достаточно сравнить качество контента телеканала «Мир» и ряда американских СМИ, вещающих на русском языке.

В целом, без сомнения, у стран ЕАЭС есть общие интересы, однако центробежные силы сейчас сильнее.

ЕАЭС Официальное интернет-представительство президента России

Читайте также: Военный эксперт: Токаев просит Запад превратить Казахстан в б. УССР

ИА REGNUM: Чем может закончиться инициатива по исключению российских СМИ из своего информационного поля для самого Казахстана?

Эксперт: Сужение информационного поля — всегда минус. Люди будут больше узнавать о ситуации в мире и у соседей из СМИ США или Великобритании. Вырастет количество людей, одновременно убежденных в двух ключевых тезисах, распространяемых американской пропагандой, — «Россия слаба и вот-вот развалится» и «Россия сильна, опасна и намерена напасть на соседей в ближайшие дни».

К слову, дезинформацию о «неминуемом нападении» американцы и их агенты влияния сейчас активно распространяют в Казахстане.

Материалы по теме: Эксперт: США всегда работали над ослаблением связей России и Туркестана