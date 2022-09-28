Евгения Ким, 28 сентября 2022, 16:57 — REGNUM США, Великобритания и страны ЕС через свои СМИ, работающие в Казахстане транслируют однобокую информацию о происходящем на территории б. УССР. Астану при этом всё устраивает. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по проблемам Туркестана на условиях анонимности.
ИА REGNUM: С чем связано решение одной из телекоммуникационных компаний Казахстана отключить российские каналы?
Эксперт: Конкретно относительно казахстанского Билайна информации у меня нет, однако есть общий тренд — США, Великобритания и ЕС ведут активную работу по сокращению информационного присутствия России.
Эта деятельность активно ведется фактически с распада СССР. Посольства западных стран, а также финансируемые ими местные неправительственные организации, а иногда и госорганы, постепенно выдавливают российские СМИ. В ход идут усилия лоббистов и общественных деятелей, подкуп, угрозы.
Надо отметить, что до последнего времени именно вещание российского телевидения было наиболее серьезным инструментом мягкой силы России в регионе. Сейчас мы наблюдаем его стремительное угасание.
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ИА REGNUM: До 24 февраля страны ЕАЭС активно обсуждали проекты по созданию «единого информационного пространства ЕАЭС». Сейчас, кажется, наблюдаются прямо противоположные процессы. Что изменилось?
Эксперт: Обычно подобные инициативы не имеют под собой никаких оснований, кроме стремления освоить выделенные средства и отчитаться об успешной работе. Подобный подход негативно сказывается на качестве итогового продукта — достаточно сравнить качество контента телеканала «Мир» и ряда американских СМИ, вещающих на русском языке.
В целом, без сомнения, у стран ЕАЭС есть общие интересы, однако центробежные силы сейчас сильнее.
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ИА REGNUM: Чем может закончиться инициатива по исключению российских СМИ из своего информационного поля для самого Казахстана?
Эксперт: Сужение информационного поля — всегда минус. Люди будут больше узнавать о ситуации в мире и у соседей из СМИ США или Великобритании. Вырастет количество людей, одновременно убежденных в двух ключевых тезисах, распространяемых американской пропагандой, — «Россия слаба и вот-вот развалится» и «Россия сильна, опасна и намерена напасть на соседей в ближайшие дни».
К слову, дезинформацию о «неминуемом нападении» американцы и их агенты влияния сейчас активно распространяют в Казахстане.
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