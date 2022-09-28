Луганск, 28 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть воссоединение ЛНР с РФ.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к Вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в тексте обращения главы ЛНР к российскому лидера.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Читайте также: Глава ЛНР Пасечник выехал в Москву