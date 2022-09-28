Париж, , 12:39 — REGNUM Из порта Марселя во Франции выйдет корабль с 1000 тоннами помощи на борту для киевского режима, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Операция была инициирована 24 августа президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Франция передаст киевскому режиму пятнадцать пожарно-спасательных машин, восемь плавсредств, аварийно-спасательное оборудование, 25 тонн медицинского оборудования и 60 000 продуктовых пайков.

Прибытие корабля запланировано на 4 октября в румынский порт Констанца, затем груз будет доставлен автомобильным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Катрин Колонна назвала референдумы о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией «маскарадом».

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