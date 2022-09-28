Париж, 28 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Из порта Марселя во Франции выйдет корабль с 1000 тоннами помощи на борту для киевского режима, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Операция была инициирована 24 августа президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Франция передаст киевскому режиму пятнадцать пожарно-спасательных машин, восемь плавсредств, аварийно-спасательное оборудование, 25 тонн медицинского оборудования и 60 000 продуктовых пайков.

Прибытие корабля запланировано на 4 октября в румынский порт Констанца, затем груз будет доставлен автомобильным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Катрин Колонна назвала референдумы о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией «маскарадом».

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