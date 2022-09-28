Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Свердловской области граждане активно записываются в армию добровольцами. Об этом сообщил журналистам врио областного военкома Сергей Чирков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он отметил, что не имеет точной статистики. Но добавил, что в 15-20% случаев граждане идут именно добровольцами.

«От 15 до 20 процентов люди добровольцами изъявляют желание проходить службу», — сказал Чирков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проходит частичная мобилизация.