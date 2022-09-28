Москва, , 12:36 — REGNUM Власти Японии с 11 октября 2022 года снимают большинство ограничений и существенно ослабляют требования к въезду в страну международных путешественников, сообщили 28 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Киото. Япония

Возобновляется въезд самостоятельных туристов и одновременно отменяется требование о том, что туристы могут въезжать в Японию только в рамках организованных пакетных туров. Теперь въезжать смогут все иностранные путешественники.

Также отменяется действующий в настоящее время лимит на 50 тысяч въезжающих в Японию туристов в день. Кроме того, возобновляется безвизовый режим со странами, где он действовал до марта 2020 года. Россия в перечень таких стран не входит.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии с 7 сентября 2022 года разрешили въезд в страну индивидуальным туристам.

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