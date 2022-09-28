Иркутск, , 12:36 — REGNUM Еще два железнодорожных состава мобилизованных граждан отправили из Иркутской области на учебную подготовку, сообщает 28 сентября телеграм-канал правительства региона.

Иркутск. Мобилизация Правительство Приангарья

Подготовку жители региона будут проходить в Новосибирском высшем военном командном училище, где они проведут около месяца. На месте мужчины получат обмундирование, которое положено военнослужащим. Кроме того, за счет бюджета Иркутской области для них будет приобретено дополнительное снаряжение.

«Вчера я встречался с депутатами всех уровней, предложил объединить усилия и точечно помогать семьям мобилизованных. Соберем специальную рабочую группу, которая будет работать над совершенствованием мер социальной поддержки для мобилизованных, военнослужащих и их семей», — сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Следующую группу отправят 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, трогательные кадры проводов мобилизованных мужчин в Братском районе Иркутской области разместил в своем телеграмм-канале 28 сентября мэр города Сергей Серебренников. Родственники обнимаются с ними со слезами на глазах, а дети машут рукой папам и братьям.

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