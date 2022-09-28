Владимир, 28 сентября 2022, 12:38 — REGNUM Пятерых жителей Владимирской области, призванных в рамках частичной мобилизации, освободили от службы. Об этом вечером 27 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.
Глава региона поделился с подписчиками, что получил «много сигналов о некорректной мобилизации». По каждому случаю организованы проверки, наводится порядок с медосвидетельствованием.
Александр Авдеев уточнил, что согласно решению Минобороны РФ, резервисту в военкомате необходимо сообщить о своём заболевании и при подтверждении диагноза призыв приостановят. Либо написать заявление командиру учебной части, в этом случае медкомиссию соберут на месте.
Главам местного самоуправления Владимирской области поручено наладить работу с семьями мобилизованных и военкоматами.
Как сообщало ИА REGNUM, резервисты направляются в учебные центры, так, накануне из Владимира в Ковров прибыли 15 мобилизованных.