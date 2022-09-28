Владимир, 28 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Пятерых жителей Владимирской области, призванных в рамках частичной мобилизации, освободили от службы. Об этом вечером 27 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава региона поделился с подписчиками, что получил «много сигналов о некорректной мобилизации». По каждому случаю организованы проверки, наводится порядок с медосвидетельствованием.

«В результате за шесть дней с 21 сентября из учебного центра домой вернулось пять человек. Двое из них не должны были там оказаться в связи с серьёзными заболеваниями, ещё трое — по другим основаниям», — уточнил губернатор.

Александр Авдеев уточнил, что согласно решению Минобороны РФ, резервисту в военкомате необходимо сообщить о своём заболевании и при подтверждении диагноза призыв приостановят. Либо написать заявление командиру учебной части, в этом случае медкомиссию соберут на месте.

Главам местного самоуправления Владимирской области поручено наладить работу с семьями мобилизованных и военкоматами.

Как сообщало ИА REGNUM, резервисты направляются в учебные центры, так, накануне из Владимира в Ковров прибыли 15 мобилизованных.