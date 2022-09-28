Магас, , 12:35 — REGNUM Перед властями Ингушетии стоят одновременно две проблемы — высокий уровень безработицы и нехватка кадров. В центрах занятости имеется множество вакансий, при этом из-за низкой заработной платы на них не спешат соглашаться желающие трудоустроиться. Эти проблемы стали предметом обсуждания на круглом столе с представителями Агентства стратегических инициатив, который состоялся 27 сентября.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Так, по словам премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина, уровень безработицы в регионе снизился за последнее время на 5%, составив 28,3%. Вместе с тем имеется проблема с рабочей силой. Так, на швейной фабрике создано около 700 рабочих мест, а из них занято всего около 200. Не устраивают жителей региона размеры заработной платы. Помимо этого, необходимы профессиональные кадры, которых привлекают из других субъектов РФ.

«Самая низкая заработная плата в регионе, это связано с отсутствием мощной промышленности, хотя мы на сегодняшний день ее развиваем, у нас запущено порядка 15 новых производств. Вместе с тем, у нас много проблем с кадрами, со специалистами узкого профиля, даже технологи привлекаются из других городов, в этом плане мы нуждаемся в подготовке специальных кадров», — заявил Владимир Сластенин.

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