Магас, 28 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Перед властями Ингушетии стоят одновременно две проблемы — высокий уровень безработицы и нехватка кадров. В центрах занятости имеется множество вакансий, при этом из-за низкой заработной платы на них не спешат соглашаться желающие трудоустроиться. Эти проблемы стали предметом обсуждания на круглом столе с представителями Агентства стратегических инициатив, который состоялся 27 сентября.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Так, по словам премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина, уровень безработицы в регионе снизился за последнее время на 5%, составив 28,3%. Вместе с тем имеется проблема с рабочей силой. Так, на швейной фабрике создано около 700 рабочих мест, а из них занято всего около 200. Не устраивают жителей региона размеры заработной платы. Помимо этого, необходимы профессиональные кадры, которых привлекают из других субъектов РФ.