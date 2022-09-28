Москва, 28 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни в столице России ожидаются дожди и понижение температуры воздуха. Об этом 28 сентября сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

ИА REGNUM Осень

«К сожалению, в выходные у нас не очень комфортная погода. Погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, причем мы уже будем за холодным атмосферным фронтом. Наиболее благоприятная погода нас ожидает в пятницу, 30 сентября, мы еще будем в теплом секторе, поэтому температура воздуха в Москве будет порядка 15-16 градусов в дневные часы», — приводит её слова РИА Новости.

Кроме этого, синоптик указала, что в ночь на 1 октября в Москве ожидается облачная погода и местами небольшой дождь, температура воздуха составит +8… +10 °C, днём также будет облачная погода и кратковременный дождь, температура воздуха — +13… +15 °C.

«Затем мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, это непременно скажется на температурном режиме, в течение всего воскресенья погода облачная, временами дождь, температура ночью понизится и будет порядка 9-10 градусов тепла, не более того, дневная температура — не выше плюс 10 — плюс 13 градусов», — уточнила Позднякова

При этом она отметила, что с 3 октября температура воздуха в российской столице будет на пару градусов будет ниже, чем в выходные.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 28 сентября, в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +9… +11 °C.