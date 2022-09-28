Пенза, , 12:46 — REGNUM В Пензенской области осудили 12 участников преступной группы за хищение нефти объемом более 600 тонн. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что житель Пензы не позднее января 2020 года с целью незаконной врезки в нефтепродуктопровод и последующего хищения из него нефтепродуктов организовал преступную группу из 11 жителей Пензенской, Ульяновской и Самарской областей. Злоумышленники действовали преимущественно по ночам, для связи использовали рации, применяли другие средства конспирации.

С января по июль 2020 года они провели несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и проложили бестраншейным способом коммуникации протяженностью около 5 км до нефтебазы в селе Богословка Пензенского района. После этого члены преступной группы похитили нефть объемом более 600 тонн путем наполнения емкостей и автоцистерн. Похищенное ими реализовано в других регионах. Часть проданной нефти была изъята и возвращена законному владельцу.

Компании АО «Транснефть Дружба» причинен имущественный ущерб на сумму более 11 млн рублей. Большинство членов преступной группы признали вину и частично возместили ущерб.

Соучастникам банды назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. К условной мере наказания приговорили семь человек, пятерых осужденных отправят отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Также с осужденных взыскано около 5,5 млн рублей в возмещение причиненного компании ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное хищение дизельного топлива выявили сотрудники полиции в селе Александрово Рязанской области.

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