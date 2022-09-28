Уфа, 28 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 6 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Рябина

Сообщается, что 29 сентября в республике ожидается дождь, мокрый снег, местами отложение мокрого снега на деревьях и проводах, ветер порывами до 18 метров в секунду.

Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может опуститься до 0 °C, при прояснениях возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 6 °C, днем воздух может прогреться до +7°.

Сообщается, что на некоторых участках горных автодорог в Башкирии ночью и утром возможна гололедица, местами туман, видимость до одного километра.

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