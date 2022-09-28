Москва, 28 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Второй раз за сентябрь топливо для венгерской АЭС «Пакш» доставлено из России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления, которое транслировалось в соцсетях.

Atomeromu.hu Машинный зал АЭС «Пакш»

По его словам, российский производитель отправил топливо по воздуху. В этот раз — по более длинному маршруту, через воздушное пространство Прибалтики и Северной Европы.

«Хотел бы поделиться хорошей новостью: мы смогли обеспечить обе сентябрьские поставки топлива», — сказал Сийярто.

Венгерский министр рассказал, что намерен участвовать во встрече министров энергетики Организации тюркских государств в Казахстане 28 сентября. Там будут обсуждаться возможности поставок энергии из стран Туркестана и Северного Кавказа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, топливо для АЭС «Пакш» Венгрия стала получать воздушным путём. Доставка по железной дороге невозможна в связи с кризисом в б. УССР.

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