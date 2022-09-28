Анкара, , 12:45 — REGNUM Власти Турции восстановили систему электроснабжения в ряде районов северной Сирии, находящихся под контролем боевиков. Об этом 28 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным журналистов, местные жители жалуются на то, что турецкая компания Green Energy предъявляет к оплате счета, которые они не в состоянии оплатить. Рост цен на электроэнергию касается как домовладельцев, так и местных магазинов и предприятий.

Отмечается, что цена киловатта для потребителей достигла 3,5 турецких лир, при месячной потребности в 200 киловатт. Таким образом, средний счет достигает 700 лир ($37,9), что составляет более половины зарплаты рабочего.

В связи с этим многие местные жители вынуждены отказываться от центрального энергоснабжения и прибегают к сооружению кустарных солнечных батарей.