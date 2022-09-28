Кабул, , 12:33 — REGNUM С приближением зимы Всемирная продовольственная программа предупредила, что Афганистану грозит голод после «разрушительного» года. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские дети Afghanistan Matters

Всемирная продовольственная программа пишет в своём отчёте, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экономика Афганистана ослабла и населению этой страны угрожает самая серьёзная угроза голода за последние 20 лет.

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По данным организации, у миллионов семей практически нет возможности справиться с предстоящей суровой зимой.

ВПП подчеркивает, что в преддверии зимы ей необходимо 1,1 миллиарда долларов, чтобы помочь народу Афганистана.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, что за год с небольшим правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) масштабы бедности и голода сильно увеличились.