Чебоксары, , 12:30 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев при рассмотрении поправок в закон об обязательном экземпляре документов поднял вопрос об обязательной публикации нормативно-правовых актов. По его словам, «идут обсуждения», что не выполняется норма закона о публикациях на чувашском языке. В связи с чем на заседании правительства он дал поручение трём высокопоставленным чиновникам провести «детальный анализ» исполнения закона, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Газета «Красная Чувашия», 18 марта 1941 г Из фондов Госархива современной истории Чувашии

На рассмотрение правительства был внесён проект, предусматривающий внесение поправок в закон «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики». По словам главы минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, уточняются порядок, сроки доставки обязательного экземпляра печатного издания, в том числе в электронной форме, «с целью снижения организационной нагрузки на редакции печатных изданий». Также корректируются сроки доставки обязательного экземпляра муниципального образования.

Обязанности по хранению ранее выполняло бюджетное учреждение «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации». В новой редакции данные функции возлагаются на Государственный архив современной истории Чувашии, к которому присоединено указанное выше учреждение.

В ходе рассмотрения вопроса глава Чувашии Олег Николаев поднял проблемы обязательной публикации нормативно-правовых актов и документов на двух государственных языках — русском и чувашском.

«В последнее время были обсуждения на предмет того, что не должным образом у нас исполняются нормы закона об обязательной публикации нормативно-правовых актов на чувашском языке», — пояснил Николаев.

Он поручил руководителя своей администрации Вячеславу Борисову, министрам информационной политики и культуры Кристине Майниной и Светлане Каликовой провести «детальный анализ, как реализуется указанная норма закона»:

«Разберитесь, почему у нас такие обсуждения поднимаются, что для этого необходимо. Если это госзаказ и стоит вопрос финансирования, то значит, в таком аспекте обсудим. Давайте выявим, где и какой пробел в этом процессе образовывается».

На выполнение поручения дано две недели.