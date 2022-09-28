Москва, 28 сентября 2022, 12:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать оставленные на фоне частичной мобилизации покидающими страну автомобили семьям участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
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«Машины бросают. Надо подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, кто поехал воевать, думаю, это будет правильно», — сказал Володин в ходе заседания.
В Северной Осетии снизилось количество машин, стоящих в очереди на пересечение границы с Грузией через пропускной пункт «Верхний Ларс». По данным МВД на 28 сентября, в настоящее время ожидают своей очереди на проезд около 4960 автомобилей, большинство из которых — легковые.
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