Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Ошибочно мобилизованные жители Свердловской области будут возвращены домой. Об этом заявил 28 сентября журналистам врио военного комиссара региона Сергей Чирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверяю вас, что все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой», — сказал руководитель.

Он также добавил, что многие граждане долгие годы не уточняли сведения о себе в военкоматах. Это и стало причиной выдачи им повесток и мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.