Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Ошибочно мобилизованные жители Свердловской области будут возвращены домой. Об этом заявил 28 сентября журналистам врио военного комиссара региона Сергей Чирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Уверяю вас, что все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой», — сказал руководитель.

Он также добавил, что многие граждане долгие годы не уточняли сведения о себе в военкоматах. Это и стало причиной выдачи им повесток и мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.