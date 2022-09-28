Москва, , 12:27 — REGNUM Проект федерального бюджета на трехлетку поступил в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«С чем поздравляю Андрея Михайловича Макарова, депутатов, входящих в комитет по бюджету и налогам. У вас начинается огромная работа, которую по факту вы продолжаете, потому что не прекращали заниматься в течение летнего времени вместе с правительством и профильными министерствами», — сказал он.

По словам Володина, необходимо провести 28 сентября заседание Совета Думы с тем, чтобы были рассмотрены предложения профильного комитета по графику прохождения бюджета.

«Бюджет — главный финансовый документ. Нам всем надо подключаться к этой работе», — добавил спикер Госдумы.

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