Сеул, , 12:27 — REGNUM Ядерное испытание пройдёт в КНДР предположительно во второй половине октября — начале ноября. Об этом сообщает 28 сентября информационное агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую разведку.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственное разведуправление представило закрытый доклад парламенту Южной Кореи. В нём говорится, что вероятность ядерного испытания в Северной Корее выросла в связи с восстановлением третьей шахты на полигоне в Пхунгери.

«Если Северная Корея проведёт седьмое ядерное испытание, то есть вероятность, что это произойдёт в период с 16 октября по 7 ноября», — приводи агентство выводы из доклада.

В разведуправлении полагают, что испытание в КНДР может пройти после 20-го съезда Компартии Китая и до выборов в палату представителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея проводила испытание ядерного оружия в сентябре 2017 года.

Читайте также: Госдеп пригрозил изменить военную стратегию из-за ядерных испытаний КНДР