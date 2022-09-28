Пули-Хумри, Афганистан, , 12:26 — REGNUM В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали слово «донешгох» («университет» на персидском языке) и заменили на слово «пухантун» («университет» на пушту) на вывеске с названием университета провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские студенты Af.shafaqna.com

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Согласно источникам, это происходит в продолжение «персофобских» настроений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собеседники отмечают, что большинство местных талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновников в Баглане с пренебрежением относятся к персидскому языку.

В августе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали слово «университет» с табличек университетов Герата, Газни, Балха и Тахара.

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Эти действия радикалов вызвали резкую реакцию пользователей социальных сетей в стране и за пределами Афганистана. Они расценивают эту акцию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как дискриминацию по этническому признаку.