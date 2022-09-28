Маскат, 28 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент ОАЭ, шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Маскат с официальным визитом. Об этом 28 сентября сообщает Sahifa-al-Ittihad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

По данным журналистов, в ходе визита шейх Мохаммед встретился с султаном Омана Хейтамом Бин Тариком и рядом других высокопоставленных лиц из оманского правительства.

Отмечается, что по итогам переговоров главы государств подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах культуры, средств массовой информации, железных дорог, образования, научных исследований, сельского хозяйства и финансовых рынков.

Кроме того, в рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ и министерством торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана в отношении сотрудничества и инвестиций в ряде областей.