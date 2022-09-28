В Ижевске прощаются с погибшими при нападении на школу учителями
Ижевск, 28 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Похороны учителей, которые погибли при нападении на школу №88 в Ижевске, проходят 28–29 сентября. Об этом сообщается в сообществе образовательной организации в социальной сети.
Сегодня, 28 сентября, коллеги, ученики, родные и близкие, выпускники и все жители города прощаются с учителем математики Натальей Ведерниковой.
29 сентября в Соборе Александра Невского состоится прощание с учительницей английского языка Маргаритой Сахарных. В тот же день в храме Казанской Богородицы простятся с учительницей ИЗО Светланой Сухановой.
Как сообщало ИА REGNUM, на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека пострадали.
Нападавший являлся выпускником этой школы 1988 года.
Для дополнительного и реабилитационного лечения в федеральных центрах спецбортом МЧС России из Ижевска в Москву доставлены 15 пострадавших
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