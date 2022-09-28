Лондон, 28 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Британский актёр Пол Беттани («ВандаВижн») объединится с Томом Хэнксом («Форрест Гамп») и Робин Райт («Чудо-женщина») на съёмках фильма «Здесь» Роберта Земекиса. Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Пол Беттани

Картина станет адаптацией одноимённого графического романа Ричарда МакГуайра и расскажет об одном географическом месте в Новой Англии, где история любви, потерь, борьбы, надежды и наследия разыгрывается между парами и семьями на протяжении поколений. Премьера проекта намечена на 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Райан Рейнольдс объявил дату выхода «Дэдпула 3». По словам актёра, лента увидит свет 6 сентября 2024 года.