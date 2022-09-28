Иркутск, , 12:23 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 28 сентября поручил правительству региона взять на контроль вопросы трудовых гарантий для мобилизованных, сообщает телеграм-канал иркутских властей.

Мобилизация в Братске Мэр Братска Сергей Серебренников

Темы соблюдения прав участников частичной мобилизации будут идти через межведомственное взаимодействие с привлечением Государственной инспекции труда и других надзорных органов.

Накануне Правительством РФ установлен запрет на увольнение мобилизованных работников и предусмотрена обязанность работодателя сохранить за ними рабочие места, приостановив действие трудовых договоров. Кроме того, вчера Государственная Дума РФ приняла закон о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных граждан.

Ознакомиться с информацией можно сайте министерства труда и занятости региона www. irkzan.ru. Ведомство направило ответы на вопросы, уже поступившие операторам Единого центра 122.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

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