Москва, , 12:23 — REGNUM Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба на встрече в Москве подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между государствами. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД.

Территории, занятые звиадистами в Мингрелии и Абхазии с августа по октябрь 1993 года (сс) Николай Сидоров

«В ближайшее время будет запущен механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД Абхазии сообщили, что соглашение не даёт гражданам РФ право получать абхазское гражданство и никак не влияет на это. В то же время условием проекта соглашения является то, что обе стороны признают срочную службу граждан и в Абхазии, и в России.

Кроме того, обладатели паспортов обоих государств во время нахождения за границей вправе обращаться в посольства каждой из данных стран.

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