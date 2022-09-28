Главы МИД России и Абхазии подписали соглашение о двойном гражданстве
Москва, 28 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба на встрече в Москве подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между государствами. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД.
«В ближайшее время будет запущен механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия», — говорится в сообщении.
Ранее в МИД Абхазии сообщили, что соглашение не даёт гражданам РФ право получать абхазское гражданство и никак не влияет на это. В то же время условием проекта соглашения является то, что обе стороны признают срочную службу граждан и в Абхазии, и в России.
Кроме того, обладатели паспортов обоих государств во время нахождения за границей вправе обращаться в посольства каждой из данных стран.