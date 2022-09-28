Париж, , 12:22 — REGNUM Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала референдумы о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией «маскарадом», сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«В голосах нет искренности», — считает глава французской дипломатии.

«Мы референдумы не признаем, они приведут к санкциям со стороны Франции, Европы и других государств международного сообщества», — заявила Катрин Колонна.

Референдумы прошли с 23 по 27 сентября. Россия обещала поддержать результат волеизъявления жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С предложением в срочном порядке провести референдумы о воссоединении с Россией к местным властям обратились жители.

По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области 93,11%.

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