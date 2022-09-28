Лисичанск, ЛНР, 28 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Лисичанске в Луганской Народной Республике из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено здание «Водоканала», сообщили 28 сентября в администрации города.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога на Лисичанск

«Сегодня (28 сентября) ночью около 0.30 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли важный инфраструктурный объект Лисичанска — «Водоканал», — говорится в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что по счастливому стечению обстоятельств жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 28 сентября киевские каратели обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS город Лисичанск.

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