Херсон, 28 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, ранее заявивший о допустимости ударов киевских боевиков с применением оружия стран запада по республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям является пособником фашизма и смерти. Об этом 28 сентября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

U.S. State Department Тони Блинкен

«Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие как Блинкен — это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие как Блинкен несут смерть по всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Стремоусов утончил, что многие люди понимают, что американский госсекретарь — это ещё не все Соединённые Штаты.

«Блинкен — это продолжение войны и смерти», — добавил заместитель главы администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей показали, что от Киева отвернулись жители этих регионов, и этот процесс может пойти дальше.