Владикавказ, 28 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии снизилось количество машин, стоящих в очереди на пересечение границы с Грузией через пропускной пункт «Верхний Ларс». По данным МВД, на 28 сентября ожидают своей очереди на проезд около 4960 автомобилей, большинство из которых — легковые.

Sktu.customs.gov.ru КПП Верхний Ларс

«Сейчас фур по республике — 1308, на КПП «Верхний Ларс» — 300. Легковых машин — порядка 3350 единиц», — приводит ТАСС слова представителя МВД по региону.

Напомним, власти Северной Осетии в связи с большим наплывом желающих выехать из России в Грузию после объявления частичной мобилизации ввели ограничительные меры. Так, в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» планируется ввести режим ЧС. Об этом сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Помимо этого, организована работа передвижных пунктов мобилизации прямо перед границей, которые выдают повестки подлежащим мобилизации гражданам.

Кроме того, на въездах в республику ограничили проезд автотранспорта из других субъектов РФ. Разрешается передвижение только жителей РСО-Алании по предъявлении ими документа о прописке.