Хабаровск, , 12:31 — REGNUM В Хабаровске разбираются с историей мобилизованного мужчины, который один воспитывает ребёнка-инвалида, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Призывники Mil.ru

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«К нам обратился местный житель с просьбой разобраться в мобилизации коллеги и друга Виталия Даренко.

45-летний отец-одиночка Виталий воспитывает дочь — инвалида детства. 23 сентября он получил повестку на сборы. Несмотря на то, что повестка была без даты, добросовестно явился в тот же день в военкомат. Оттуда был направлен в Волочаевский городок, В/Ч 74 854 Бригада № 14 Спецназ ГРУ.

По ВУС относится к противовоздушной обороне, не имеет боевого опыта и навыка обращения с современным оружием. Был сразу направлен в боевую часть с вылетом на 2 октября и назначен водителем автомобиля марки «КамАЗ», не имея навыка вождения грузовых машин и соответствующей категории. В военкомате Краснофлотского района на все пояснения Даренко о дочери, военком сказал, что ему всё равно.

Мы отправили информацию в военную прокуратуру, краевой военкомат и держим ситуацию на контроле», — пояснили активисты ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к обустройству мест временного размещения мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса подключат гражданские строительные компании.