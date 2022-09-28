Архангельск, 28 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Архангельске будут судить 29-летнюю женщину, оставившую своих детей без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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«5 января 2022 года вечером обвиняемая оставила 2-летнюю дочь и 3-летнего сына одних без присмотра взрослых и ушла из квартиры. 6 января 2022 года около 11 часов 40 минут в квартире произошло возгорание. При проведении реанимационных мероприятий дети скончались от острого отравления угарным газом», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении лиц, причастных к гибели детей на пожаре в палаточном лагере.