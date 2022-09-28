Москва, 28 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с итогами референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Давайте поздравим наших братьев всех, кто принимал участие в голосовании за воссоединение с Россией. Референдумы состоялись», — заявил Володин.

Его слова были встречены продолжительными аплодисментами, зал встал.