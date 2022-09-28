Москва, 28 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Одобряют предложение о проведении кредитной амнистии для мобилизованных граждан и считают это справедливой мерой 67% жителей России. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Лишь 10% опрошенных выступает против этой законодательной инициативы. По их мнению, что мобилизованные граждане будут получать зарплату, а значит, смогут обслуживать свои кредиты.

Больше сторонников кредитной амнистии для мобилизованных среди мужчин, чем среди женщин — 70% против 63% и среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (75%).

Опрос проведён 23–26 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 362 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство прорабатывает вопрос возможной кредитной амнистии для мобилизованных граждан.

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