София, 28 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Из-за сильнейшего шторма, обрушившегося вечером 27 сентября на столицу Болгарии Софию, серьезно повреждено здание Болгарского национального театра им. Ивана Вазова. Об этом 28 сентября передает БТВ.

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Согласно предварительным данным, по причине непогоды в помещении театра была повреждена крыша и разрушены дренажные сооружения, в результате чего затоплению подверглись сцена, фойе и гардероб. На момент стихийного бедствия на театральных подмостках шел спектакль с символическим названием «Когда грянет гром».

Сообщается об эвакуации более 500 человек.

Общий ущерб, нанесенный зданию, исчисляется сотнями тысяч долларов.