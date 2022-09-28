Москва, 28 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Размер материнского капитала в ближайшие годы постепенно увеличится до 646,8 тыс. рублей на первого ребенка и до 854,8 тыс. рублей на второго. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, такие параметры указаны в сопроводительных материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Напомним, в 2022 году выплаты на первого ребенка составляют 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тысяч рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.

В 2023 году материнский капитал на первого ребенка составит 589,5 тыс. рублей, в 2024 году — 621,9 тыс. рублей, в 2025 году — 646,8 тыс. рублей. На второго ребенка в 2023 году он запланирован в размере 779 тыс. рублей, в 2024 году — 821,9 тыс. рублей, в 2025 году — 854,8 тыс. рублей.