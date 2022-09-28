Москва, 28 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вероятнее всего, по итогам 2022 года Китай покажет более высокий экономический рост, чем предполагают эксперты Всемирного банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила профессор департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ Галина Бунич. Так она прокомментировала прогнозы ВБ, согласно которым рост ВВП КНР в 2022 году составит 2,8%.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Основными причинами ухудшения прогноза стали стагнация мирового рынка в постковидный период; снижение спроса в странах импортерах китайских товаров; трансформация мирового рынка в связи с санкциями против России — основного поставщика энергоносителей для стран Евросоюза; торговая война Китая и США; ослабление курса юаня по отношению к американскому доллару, — сказала Бунич. — Но, вероятнее всего, ВВП Китая покажет более высокий результат — 3,2-3,3%. Несмотря на глобальную трансформацию мировой экономики, Китай умеет извлекать выгоды, казалось бы, из безвыходных ситуаций. Например, сейчас КНР перепродает российский сжиженный газ странам Евросоюза, имея колоссальный доход от разницы льготной цены покупки и рыночной цены продажи».

При этом она подчеркнула, что основными факторами, тормозящими рост китайской экономики, являются торговая война с США, кризис в секторе жилищного строительства, жесткость антиковидной политики, рост безработицы среди молодежи (показатель приблизился к 20%), а также исчерпание экономической модели экстенсивного развития экономики с политикой реформ и открытости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что сильное обесценивание юаня к доллару может ускорить бегство капитала из Китая.